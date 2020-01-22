Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о расширении списка стран, гражданам которых ограничен въезд на территорию страны.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

По информации источников, в список могут быть внесены Белоруссия, Киргизия, Нигерия, Мьянма, Эритрея, Судан и Танзания. Данный список не является окончательным и может быть изменен, отметили источники.

Официальное заявление Белого дома по расширению ограничений на въезд в США ожидается 27 января 2020 года.

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