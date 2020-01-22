Центральное командование США объявило об отправке нескольких военных, пострадавших при обстреле Ираном военных баз в Ираке, в американское медицинское учреждение в Германии.

Об этом сообщает CNN.

Ранее сообщалось об 11 раненых в результате обстрела. На лечение в Германию были отправлены другие военные, что свидетельствует о большем количестве пострадавших. Точное число не называется.

Военные были направлены в Германию «из-за предосторожности», заявил представитель командования. Он также отметил, что в ходе обследования могут быть выявлены новые травмы.

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