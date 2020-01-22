Другим странам следует перенять пример США и освободить граждан от бюрократического груза, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая во вторник на всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Сегодня я призываю другие страны последовать нашему примеру и освободить своих граждан от тяжкого бремени бюрократии», — заявил Трамп, которого цитирует «Интерфакс».

Он отметил, что в свое время при введении каждой новой директивы планировал отменять две другие. «Теперь мы отменяем по восемь, а не только две директивы, за каждое нововведение», — сказал президент США.

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