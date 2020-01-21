Президент США Дональд Трамп, рассуждая об успехах своей администрации в сфере экономики, заявил во вторник, что ему удалось вернуть жителям США «американскую мечту».

«Американская мечта вернулась. Она больше, лучше и сильнее, чем когда-либо до этого», — сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, никто сейчас не получает выгоды больше, чем американский средний класс.

Он также отметил, что «американская экономика сейчас — с большим отрывом сильнейшая в мире».

Трамп подчеркнул, что видит потенциал для дальнейшего быстрого развития американской экономики.

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