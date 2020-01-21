Президент США Дональд Трамп, говоря об экологии во время выступления в Давосе, подверг критике экоактивистов, считающих, что человечеству грозит катастрофа.

«Мы должны отвергать вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчеств относительно апокалипсиса», — сказал Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Сейчас — время не для пессимизма, а для оптимизма», — добавил президент США (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы не позволим радикальным социалистам разрушить нашу экономику», — указал он.

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