В китайском городе Чунцин свинью привязали к тарзанке и кинули с 68-метровой вышки.

Об этом сообщает Би-би-си.

Данный трюк с животным был проведен в честь открытия аттракциона в тематическом парке Meixin Red Wine Town.

В сети многие возмутились издевательством над свиньей, отметив, что подобные действия нарушают права животных. Другие же заявили, что это дешевый маркетинговый ход.

«Убийство животных для потребления и жестокое обращение с ними для развлечения — это две разные вещи», — возмутились в сети.

Впоследствии в парке принесли извинения и добавили, что постараются предоставить туристам более качественные услуги.

В местных СМИ сообщили, что после инцидента животное отправили на бойню.

Minval.az