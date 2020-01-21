НАТО получило преимущество над Россией и Китаем. Его обеспечили новые стратегические беспилотники Global Hawk. В воздухе они могут пробыть до 30 часов, передавая с земли четкие изображения.

Беспилотники могут следить за происходящим не только на территории Североатлантического альянса, но и за его пределами. Об этом норвежскому изданию Verdens Gang рассказалгенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Они будут летать над территорией НАТО. Но способны фиксировать происходящее далеко за границей соседней с нами страны», — заметил он.

Новые аппараты, заявил Столтенберг, дали Североатлантическому альянсу небывалое преимущество: ни у России, ни у Китая нет дронов, которые бы летали на такой же высоте.

Новые Global Hawk, по имеющимся данным, могут продержаться в воздухе без дозаправки порядка 30 часов. Датчики и радары беспилотников работают на высоте 18 километров. Они способны фиксировать происходящее в радиусе 200 километров.

Сейчас два беспилотных аппарата проходят испытания в Сицилии. В течение года в Италию привезут еще три аппарата Global Hawk.

Летательные аппараты, принадлежащие иностранным государствам, регулярно проводят разведывательные полеты рядом с российскими границами. Дроны часто замечают недалеко от Крыма и Краснодарского края, они летают над Балтийским морем и около баз РФ в Сирии.

В Минобороны неоднократно обращались к командованию США с призывом прекратить подобные разведывательные операции. В Пентагоне отказываются это делать.

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