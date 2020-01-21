Американцы Джек и Харриет Моррисон, прожившие в совместном браке 65 лет, умерли в один день в доме престарелых американского города Сент-Луис (штат Миссури). Об этом сообщает газета St. Louis Post-Dispatch.

Моррисон, которому было 86 лет, и его 83-летняя жена скончались 11 января с разницей в несколько часов. Как пишет издание, их кровати в доме престарелых стояли рядом, чтобы супруги могли держаться за руки.

Джек и Харриет познакомились в 1955 году на Хэллоуин, на следующий год они поженились. Супруги вырастили двух сыновей.

В дом престарелых Моррисоны попали год назад по состоянию здоровья.

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