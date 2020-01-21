Второй предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing свидетельствует о том, что самолет сбили двумя ракетами класса «земля-воздух» малого радиуса действия из ЗРК «Toр-M1», сообщается в документе, опубликованном на сайте иранского ведомства.

Как следует из отчета, две ракеты «Тор-М1» класса «земля-воздух» были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с «препятствием» в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

Согласно документу, самолет вылетел из Тегерана в 6.12 по местному времени, связь с Boeing была потеряна, когда он находился на высоте 8,1 тысячи футов (порядка 2,4 тысячи метров). Лайнер пропал с экранов радаров вторичного наблюдения в 6.15 и с радаров первичного наблюдения — приблизительно в 6.18. По информации радаров первичного наблюдения в аэропорту Мехрабад, в 6.15 самолет отклонился от курса и начал правый разворот, и, «вероятно», продолжал полет в сторону аэропорта на протяжении трех минут, после чего исчез с радаров приблизительно в 6.18.

Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 находившихся на борту человек.

Спустя несколько дней иранские военные признали, что случайно сбили украинский Boeing, который был принят за «вражескую» крылатую ракету. При этом в Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Minval.az