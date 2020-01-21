Новым лидером террористической группировки «Исламское государство» стал ее последний оставшийся в живых основатель Амир Мохаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Как пишет «Дождь», об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в иракских и западных спецслужбах.

Он возглавлял покорение езидов (национальное и религиозное меньшинство в Ираке) и руководил разными террористическими операциями по всему миру — его объявили лидером ИГ спустя несколько часов после смерти предыдущего главы группировки Абу Бакра аль-Багдади в октябре, однако, по данным The Guardian, другие члены руководства не признавали его кандидатуру.

Аль-Салби считается одним из самых влиятельных идеологов ИГ. До участия в террористической группировке он был ученым и изучал шариат в Университете Мосула. По информации иракских властей, в рядах террористов он часто приказывал казнить священнослужителей, сотрудников службы безопасности и тех, кто не следовал строгим правилам ИГ.

В 2004 году аль-Салби был задержан американскими военными и помещен в фильтрационный лагерь Кэмп-Букка на юге Ирака, где встретил аль-Багдади.

Еще до убийства аль-Багдади американские военные объявили за аль-Салби и еще двух членов ИГ награду в пять миллионов долларов. Аль-Салби рассматривался как потенциальный преемник аль-Багдади еще в августе, однако для подтверждения этой информации потребовалось несколько месяцев.

Как полагает разведка, Салби пытается объединить руководство ИГ, куда входят те, кто не застал противостояния с войсками США в 2004 году, и мстить за аль-Багдади — «Исламское государство» утверждает, что совершило более сотни атак.

О местонахождении аль-Салби ничего неизвестно, предположительно, он находится в пригороде Мосула.

После гибели аль-Багдади агентство террористов назвало имя преемника — Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.

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