Анкара выступила на конференции по Ливии в Берлине против координирующей роли ЕС, так как ее должна взять на себя ООН, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и глава Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

«Было бы неправильно, если бы ЕС вступил в этот процесс (ливийского урегулирования) в качестве координатора, когда есть ООН. Мы выступали против этого в двусторонних переговорах», — сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь с конференции по Ливии в Берлине. Его цитирует телеканал A Haber.

Minval.az