Иран готов нанести удар по любой территории, откуда будет исходить угроза государству.

Как передает ТАСС, об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Любая территория, откуда исходит угроза Ирану или представителю иранского государства, будет подвержена атаке», — сказал он.

По словам Мусави, «[Иран] не до конца отомстил за убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)».

«Удар по военной базе США был лишь частью наших ответных шагов», — добавил он.

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