Анкара направила в Ливию только группу военных инструкторов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган также затронул тему присутствия турецких сил в Ливии и критику некоторых сторон относительно решения Турции оказать военную помощь ливийскому законному правительству.

«Турция направила в Ливию только группу инструкторов для подготовки военнослужащих», — отметил он.

В то же время, президент Турции отметил, что в Ливии присутствуют поддерживающие Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара иностранные силы.

В частности, по словам турецкого президента, речь идет о 2,5 тыс. бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». В декабре 2019 года он заявлял, что речь идет о 2 тыс. таких бойцов. «С одной стороны, у «Вагнера» там 2,5 тыс. бойцов. Почему этот вопрос не поднимается? Когда мы об этом говорим, они не отвечают», — отметил Эрдоган, передает «Интерфакс».

По его словам, «речь идет не только о «Вагнере», там еще 5 тыс. солдат из Судана, к тому же там есть солдаты из Чада и Нигера».

«Администрация Абу-Даби берет все возможные ресурсы, которые может найти для поддержки Хафтара», — добавил Эрдоган.

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