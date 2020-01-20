Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар отключил телефон и потерялся во время проведения Берлинской конференции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Собеседник агентства рассказал детали о поведении Хафтара в ходе переговоров. «Вел себя странно: отключил телефон, не выходил на связь, никого не предупредив, уехал», — отметил источник. По его словам, именно фельдмаршал отказался подписывать перемирие.

Ранее упоминалось о провале международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая прошла в Берлине 19 января.

После конференции лидеры всех стран уехали в аэропорт, на брифинг остались лишь представитель принимающей стороны — канцлер Германии Ангела Меркель, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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