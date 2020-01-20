Генеральный директор вещательной корпорации Би-би-си Тони Холл уходит в отставку.
Об этом сообщается на сайте корпорации.
Отмечается, что отставка Холла произойдет летом. Этот пост он занимал в течение семи лет.
Генеральный директор вещательной корпорации Би-би-си Тони Холл уходит в отставку.
Об этом сообщается на сайте корпорации.
Отмечается, что отставка Холла произойдет летом. Этот пост он занимал в течение семи лет.
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