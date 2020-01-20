Администрация президента США намерена на этой неделе ввести правило, направленное против права почвы — принципа, позволяющего любому человеку, родившемуся в США, получить гражданство этой страны. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на трех неназванных чиновников.

По данным издания, сотрудники Госдепартамента США получат право отказывать иностранцам в получении краткосрочных туристических и деловых виз (категории B), если они посчитают, что те едут в США, чтобы автоматически получить гражданство.

Как будет применяться это правило, пока неизвестно. Один высокопоставленный чиновник сказал, что сотрудники американских консульств, выдающие визы, «замечательно» понимают, кто врет при подаче документов.

Это первый шаг властей США, направленный на отмену права почвы, против которого выступает президент страны Дональд Трамп. Похожее правило в дальнейшем могут распространить на таможенную и пограничную службу, считают эксперты по иммиграции.

«Родильный туризм» в США, как сообщает Associated Press, широко распространен среди жителей России, Китая и Нигерии. Ежегодно в США рождается более 30 тысяч детей, чьи матери приехали в страну до родов и покинули ее после них.

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