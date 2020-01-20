Министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммед Ислами отправится в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от президента Ирана Хасана Рухани, сообщил на пресс-конференции представитель иранского МИД Аббас Мусави.

«Министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммед Ислами отправится в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от президента Ирана Хасана Роухани относительно катастрофы украинского самолета», — цитирует слова Мусави иранское агентство IRNA.

Minval.az