Президент США Дональд Трамп раскрыл детали операции по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Трамп отметил, что Сулеймани говорил «плохие вещи» про США, что привело к решению его ликвидировать, передает CNN. Телеканал опубликовал аудиозапись выступления Трампа. Американский лидер отметил, что США устали слушать «столько дерьма» от иранского генерала.

«Они вместе, сэр. Сэр, у них есть две минуты и 11 секунд. Осталось жить две минуты и 11 секунд, сэр. Они в машине, в бронетранспортере. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту, сэр. 30 секунд, 10, 9 , 8…» — вспомнил Трамп переговоры американских военных перед атакой.

Трамп также рассказал, что последнее, что услышал от военных, — это слова «их больше нет».

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