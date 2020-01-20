Британский принц Гарри заявил, что испытывает глубокую печаль из-за последствий совместного с супругой решения стать независимыми от королевской семьи. Об этом он рассказал на благотворительном мероприятии в Лондоне, сообщает телеканал Sky News.

«Наша надежда заключалась в том, чтобы продолжать служить королеве, Содружеству наций, моим военным ассоциациям, но не получая бюджетных средств. К сожалению, это оказалось невозможным», − указал принц Гарри.

«Как только мы с Меган (Маркл) поженились, мы были рады, мы были полны надежд, мы находились здесь, чтобы служить. По этим причинам у меня вызывает большую печаль, что все это заканчивается подобным образом», − подчеркнул внук королевы Елизаветы II.

Говоря о том, как принималось решение, принц Гарри отметил: «Это были месяцы переговоров после стольких лет сложностей. Я знаю, что не всегда делал все, как надо, но в общем и целом иного выхода на самом деле не было».

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга сообщили в Instagram о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и начать жить поочередно в Канаде и Великобритании.

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