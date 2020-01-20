Индия провела в воскресенье успешные испытания баллистической ракеты для подводных лодок К-4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ANI.

Ракета была запущена из-под воды в Бенгальском заливе у побережья штата Андхра-Прадеш. Других подробностей испытаний не сообщается.

K-4 — баллистическая ракета средней дальности, способная нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную. Ее разрабатывает индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) для атомных подводных лодок класса «Арихант» (проект индийских атомных стратегических подводных лодок). Максимальная дальность полета ракеты — 3500 км.

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