В центре французской столицы состоялась многотысячная акция протеста против предоставления свободного доступа к технологиям искусственного и экстракорпорального оплодотворения для однополых пар. Организатором марша под общим девизом Marchons enfants! («Вперед, дети!») выступила общественная организация La Manif pour Tous («Манифестация для всех»). Как сообщает «Лайф» со ссылкой на Agence France-Presse, в шествии приняли участие десятки тысяч человек, однако официальные данные о количестве участников ни организаторы, ни парижская полиция пока не предоставили.

Отметим, согласно действующему законодательству Франции, доступ к процедуре искусственного и экстракорпорального оплодотворения имеют лишь традиционные семейные пары, прожившие в браке не менее двух лет. Однако во вторник Сенат Франции намерен пересмотреть законопроект о биоэтике, где в правках указано, что доступ к процедуре получат одинокие люди и гомосексуальные пары.

Против последнего предложения категорически и выступили манифестанты. Они прошли маршем от Площади де ла Резистанс до Площади парижской оперы, где была установлена сцена.

Организаторы акции выступили с призывами сохранения концепции семьи как брака мужчины с женщиной, неотъемлемой части здорового воспитания детей. В то же время некоторые из участников выступили за изменения действующего закона о доступе к процедуре, но лишь для традиционных пар.

По данным СМИ, незадолго до начала марша недалеко от Лувра прошла акция сторонников предлагаемых поправок, в том числе с участием представителей секс-меньшинств. Однако информации о её численности и продолжительности нет.

Minval.az