Восемь человек погибли при пожаре утром в воскресенье в доме престарелых в городе Вейпрты Хомутовского района на западе Чехии, еще семь человек получили ранения, из них три – тяжелые, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Прокоп Воленик.

«Пожар возник около 6 часов утра (9.00 по бак.вр.) в воскресенье. По данным медиков, восемь человек погибли, еще семь получили ранения, из них три – тяжелые», — сказал Воленик (цитата по РИА Новости).

По его данным, на месте работают пожарные и полиция, а также семь бригад скорой помощи, в том числе, из соседнего района Германии. «К сожалению, из-за плохой видимости нет возможности использовать вертолеты», — добавил он.

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