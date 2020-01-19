Армия обороны Израиля уведомила в воскресенье о начале работ по размещению сенсоров системы обнаружения подземных тоннелей и ходов с израильской стороны «голубой линии» вдоль границы с Ливаном.

«19 января 2020 года Армия обороны Израиля начала развертывание технологической инфраструктуры по обнаружению и идентификации подземных строительных работ вдоль ливанской границы. Развертывание этой инфраструктуры является дополнением к текущим оборонным усилиям 91-й дивизии. Армия обороны Израиля будет продолжать круглосуточно выполнять свою миссию по защите суверенитета Израиля и его гражданского населения», — говорится в распространенном армейской пресс-службой заявлении.

Как подчеркнул в воскресенье в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус, «все работы осуществляются с израильской стороны» границы, передает ТАСС.

«Мы уведомили Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) о нашей деятельности и о том, что она проходит с израильской стороны «голубой линии», — сказал он. Офицер отметил, что строительство системы сенсоров — «мера предосторожности» и «не связано с новыми разведданными». «После завершения операции «Северный щит» год назад не было обнаружения новых тоннелей» на границе с Ливаном, добавил он.

Minval.az