Регулярное и правильное употребление обычной питьевой воды поможет сбросить лишний вес. К такому выводу пришли японские ученые, сообщает Focus.de.

По словам специалистов, после пробуждения надо выпивать стакан воды комнатной температуры вместо кофе или чая. Чистить зубы следует сразу после приема жидкости, а завтракать –спустя 45 минут.

Ученые заявляют, что питье снижает чувство голода. После завтрака в течение двух часов рекомендуется ничего не есть.

Вода натощак выводит из организма скопившиеся за ночь токсины, активирует метаболизм и работу кишечника, а также предотвращает изжогу.

Таким образом, при регулярном употреблении стакана воды с утра и сбалансированном питании в течение дня лишний вес постепенно будет уходить. Через месяц, по словам ученых, могут нормализоваться сахар в крови и кровяное давление.

Minval.az