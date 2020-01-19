Приглашение главы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара в Грецию подрывают усилия по урегулированию в Ливии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как ранее сообщил журналистам греческий чиновник, Хафтар на переговорах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом назвал контрпродуктивным иностранное вмешательство в дела Ливии, как военное, так и политическое, и осудил действия Турции и подписание ею соглашения с правительством Файеза Сарраджа.

«Приглашение Хафтара в Грецию и выдвижение на первый план греческой национальной повестки дня подрывают усилия по установлению мира в Ливии. Мы хотели бы напомнить нашим греческим друзьям, что эти усилия тщетны», — написал Чавушоглу в Twitter.

Minval.az