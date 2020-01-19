Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, ошибочный перевод был обнаружен на второй день визита Си Цзиньпина в Мьянму в заявлении на официальной странице госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи в соцсети Facebook. Имя китайского лидера заменялось на слова «вонючая дыра» (Mr. Shithole) в тексте перевода заявления с бирманского языка на английский. В местном издании Irrawaddy появился заголовок «Ужин в честь президента вонючая дыра», отмечает агентство.

«Мы устранили проблему с переводом бирманского языка на английский в Facebook и работаем над тем, чтобы установить причину (ошибки — ред.), чтобы гарантировать, что это больше не повторится… Мы приносим искренние извинения за нанесенное оскорбление», — говорится в заявлении Facebook.

Как подчеркивает агентство, имя Си Цзиньпина не переводилось аналогичным образом через Google Переводчик.

Minval.az