Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в субботу телефонные переговоры в преддверии международной конференции по Ливии, намеченной на 19 января в Берлине. Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера.

«В ходе переговоров обсуждались региональные вопросы, в первую очередь Ливия», — отметили в канцелярии Эрдогана.

Германия планирует 19 января провести международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. В ней примут участие глава заседающего в Триполи ПНС и противостоящий ему командующий ЛНА. Кроме того, ожидается прибытие представителей, в том числе на уровне глав государств и правительств, России, Алжира, Великобритании, Египта, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции и Франции.

Minval.az