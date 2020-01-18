Президент США Дональд Трамп рассказал на закрытой встрече со спонсорами Республиканской партии о том, что поминутно следил за военной операцией по устранению на территории Ирака командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.

Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на попавшую в ее распоряжение аудиозапись данной встречи, прошедшей в пятницу в резиденции главы государства Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Согласно публикации, Трамп подробно рассказал, как с помощью специальных средств дистанционно наблюдал за прилетом Сулеймани в международный аэропорт Багдада и встречей иранского генерала с заместителем главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандисом, который также был убит американцами.

Как пишет CNN, президент США ошибочно назвал аль-Мухандиса главой ливанской шиитской партии «Хезболлах», а не шиитской группировки «Катаиб Хезболлах», которая была создана в 2003 году и насчитывает 3 тыс. бойцов, входит в состав «Аль-Хашд аш-Шааби». Шиитские бойцы сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром террористической группировки «Исламское государство».

По выражению Трампа, санкционированная им операция позволила «убрать двух по цене одного». Президент США также рассказал, что слушал радиопереговоры американских военных, следивших за этой операцией с помощью «камер, выведенных в небо на высоту нескольких миль».

Трамп припомнил слова одного из военных о том, что Сулеймани и аль-Мухандису «осталось жить две минуты и 11 секунд», потом — около одной минуты, затем — 30 секунд и т.д. После завершения отсчета раздался взрыв, приводит телекомпания слова хозяина Белого дома.

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