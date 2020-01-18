Основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус поделился секретами сохранения здоровья и долголетия, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт столичного департамента здравоохранения.

По словам Д. Агуса, не надо курить и следует питаться лишь натуральной едой.

«Выбросьте витамины и добавки, ограничьтесь аспирином, не забывайте про прививки, в том числе от гриппа», — добавил Агус.

Он также призвал не быть одиноким, заниматься физической активностью и заявил о пользе от употребления бокала хорошего вина за ужином.

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