Посольство Польши в Москве предъявило список похищенных и уничтоженных СССР предметов польской культуры. Об этом дипмиссия написала в Twitter, сопроводив пост фотографиями объектов искусства.

Согласно ее данным, речь идет о картинах «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Мадонна с ребенком и попугаем в пейзаже» неизвестного художника, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего, «Портрет Иоганна Шварцвальда» Ганса Гольбейна Младшего и «Диптих Винтерфельдов». Картины были созданы в период с XV по XVIII век.

Известно, что произведение Кранаха Старшего хранится в собрании Эрмитажа, «Девочка с голубем» находится в частной коллекции — в 2015 году Польша даже требовала от США выдать россиянина, который приобрел эту картину, писала «Русская служба Би-би-си».

Minval.az