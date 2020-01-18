Сотрудников британской резиденции принца Гарри и его супруги, герцогини Сассекской Меган Маркл увольняют или переводят на другую работу. Об этом сообщает издание The Guardian.

До переезда в Канаду чета занимала Фрогмор-коттедж — небольшую загородную резиденцию в километре от Виндзорского замка. Источники, близкие к королевской семье, утверждают, что поваров, горничных и лакеев, работавших там время от времени, уведомили, что их услуги больше не нужны. Домоуправляющий и другие ключевые сотрудники Фрогмор-коттеджа получили новые обязанности на территории королевского поместья. Это может свидетельствовать о том, что принц Гарри и Меган Маркл не планируют долгих визитов в Великобританию.

Другой источник The Guardian уверяет, что ничего необычного не произошло. «Никого из персонала не увольняли, — цитирует издание его слова. — В тихие периоды сотрудников часто переводят в другие части поместья».

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