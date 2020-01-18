Ученые из Йельского университета в США пришли к выводу, что причиной исчезновения динозавров стало падение гигантского метеорита, а не вулканическая активность. Об этом сообщил портал Phys.org.

Ранее исследователи заявили, что гибель динозавров могла быть вызвана не только падением кометы или астероида, но и извержением вулкана в индийском регионе Деканские траппы.

Как установили палеоклиматологи, извержения вулканов в регионе Деканские траппы (территория Индии), влияли на окружающую среду задолго до массового вымирания динозавров 66 миллионов лет назад.

Вулканическая активность в позднем меле вызвала постепенное глобальное повышение температуры примерно на два градуса, но не массовое вымирание.

Некоторые виды, по словам ученых, мигрировали к Северному и Южному полюсам, но вернулись задолго до столкновения с астероидом.

Таким образом именно метеоритный удар был единственной причиной смерти динозавров.

При этом специалисты допускают возможность ошибки в своих выводах и готовы пересмотреть свое мнение при наличии существенных доказательств.

Minval.az