Враги Тегерана использовали авиакатастрофу украинского лайнера для ослабления Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом во время пятничной проповеди заявил аятолла Али Хаменеи. Как отмечает «Рейтер», это первая с 2012 года проповедь, проведённая высшим руководителем Ирана.

Аятолла назвал крушение самолёта большой трагедией. При этом, по словам Хаменеи, причастный к катастрофе КСИР является гуманитарной организацией с человеческими ценностями, так как обеспечивает иранскую безопасность.

Высший руководитель Ирана в очередной раз раскритиковал США за убийство генерала Касема Сулеймани. Аятолла заявил, что Вашингтон продемонстрировал «природу террориста», совершив убийство иранского военного.

Комментируя нападение на американские военные базы в Ираке в начале января, Хаменеи заявил, что Тегеран получил «божественную поддержку». «Тот факт, что Иран может дать такую пощечину мировой державе, показывает руку Аллаха», – сказал аятолла. Его комментарии были встречены лозунгами «Смерть Америке!».

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