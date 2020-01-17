В адрес президента России Владимира Путина поступило письмо от командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, в котором он говорит о готовности приехать в Москву для продолжения мирных переговоров. Содержание письма приводится на сайте Кремля.

«Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога. Примите от нас глубокую признательность и уважение», — написал Хафтар.

В письме маршал называет российского лидера дорогим другом и выражает благодарность за усилия российской стороны по урегулированию ситуации в Ливии, передает портал «Лента.ру».

Ранее в пятницу, 17 января, появилась информация об обещании Хафтара подписать мирное соглашение с правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа во время берлинской конференции по Ливии.

14 января Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Сараджем. Эта встреча проходила в преддверии берлинской конференции по ситуации в Ливии, которая запланирована 19 января.

Minval.az