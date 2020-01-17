Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар рассказал, что подпишет мирное соглашение по Ливии. Такое обещание он дал во время переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, передает дипломатический источник, передает РИА Новости.

Хафтар заявил, что подпишет мирное соглашение с правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа во время берлинской конференции по Ливии. «Он сказал, что для подписания соглашения есть предварительные условия, которые он ранее выдвигал», — цитирует источник фельдмаршала. При этом он не конкретизировал, какие условия были поставлены перед Сараджем.

Переговоры Хафтара и Дендиаса в Афинах длились полтора часа. Также запланирована встреча фельдмаршала с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

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