В Ираке задержан духовный лидер террористической группировки «Джабба Хатт» Шифу аль-Ним. Однако доставить его в тюремную камеру для сотрудников правоохранительных органов оказалось не задачей не из легких, так как он не помещался в легковую машину, сообщает Daily Mail.

Шифу аль-Ним редко выходил на улицу, руководя «операциями» удаленно.

Его считают виновным в подрыве мечети, где погибли в том числе женщины и дети. Его обвиняют в том, что он отдавал приказы о казни ученых, священников.

Именно Шифу аль-Ним отдал приказал уничтожить древний культурный памятник, гробницу пророка Ионы. Помимо этого его считают виновным и в других актах культурного вандализма.



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