Генпрокурор Египта постановил в четверг освободить журналистов и административных сотрудников, задержанных в рамках расследования деятельности представительства турецкого агентства Anadolu в Каире, говорится в сообщении ведомства.

Троим египтянам назначили залог в 10 тысяч египетских фунтов (635 долларов), двух граждан Турции передадут посольству для последующей депортации из страны.

«Упомянутые лица были допрошены в рамках расследования по делу турецкого агентства Anadolu», — говорится в сообщении, которое приводит агентство МЕНА.

Anadolu в среду сообщило, что египетская полиция провела обыск в каирском офисе агентства, четырех сотрудников взяли под стражу и увезли в неизвестном направлении. Задержанные, по мнению МВД Египта, публиковали сфабрикованные новости для дискредитации Египта. Сообщается, что они «готовили негативные сообщения, в которых содержалась ложная и сфабрикованная информация о политической и экономической ситуации, а также обстановке в сферах безопасности и прав» в Египте. В заявлении отмечается, что «эта информация затем передавалась в штаб-квартиру агентства в Турции».

Minval.az