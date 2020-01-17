В результате ракетного удара Ирана по военной базе в Ираке, где находились солдаты США, пострадали 11 американцев.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление центрального командования Соединенных Штатов.

В сообщении указывается, что в результате ракетного обстрела авиабазы Аль Асад никто из американских военнослужащих не погиб, однако у части из них были признаки контузии после взрыва, а потому им пришлось оказывать помощь.

«Они до сих пор находятся под наблюдением», — заявил представитель военного ведомства Билл Урбан. По его словам, пострадавших отправили в Германию и Кувейт. Урбан заверил, что после выздоровления эти военнослужащие смогут вернуться в Ирак.

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