Как выяснилось недавно, за свою недолгую «карьеру» члена королевской семьи Меган Маркл ухитрилась поссориться не только со своими родными по отцовской линии и некоторыми членами новой, королевской, семьи. Как стало известно, она успела поконфликтовать даже с Викторией Бекхэм, которая пыталась ей искренне помочь.

Как пишет издание «7Дней», эта информация всплыла совсем недавно — благодаря инсайдеру, поделившемуся сведениями с изданием The Sun. Эта история началась, когда Меган ещё только обживалась в Лондоне. В то время она завела много полезных знакомств, в том числе с Викторией Бекхэм — известным дизайнером и экспертом по части способов поддержания красоты. Виктория, которая тщательно следит за собой, поделилась с Маркл многими секретами и рекомендовала Меган опробованные косметические процедуры, которые она лично делала в своём любимом салоне.

Герцогиня последовала советам миссис Бекхэм и была очень довольна результатами — до тех пор, пока в одном из британских изданий не появилась статья, в которой подробно описывалось, что именно Меган делает для того, чтобы хорошо выглядеть. После чего Маркл решила, что эта статья — результат утечки информации, допущенной Викторией. И это совершенно вывело Меган из себя.

Она пожаловалась на происшедшее принцу Гарри. И тот, как всегда, бросился на защиту супруги. Воспользовавшись тем, что он давно поддерживал приятельские отношения с Дэвидом Бекхэмом, Гарри позвонил экс-футболисту и поставил его в известность о том, что считает подобные действия Виктории недопустимыми. Тот ужасно обиделся на несправедливые обвинения и ответил, что его жена тут совершенно ни при чем. После чего беседа Гарри и Дэвида переросла в ссору. И на следующие несколько месяцев два семейства прекратили какие бы то ни было контакты. Впрочем, когда эта история немного подзабылась, они помирились. А недавно стало известно, что автором «утечки» оказалась вовсе не миссис Бекхэм, а один из мастеров салона, который посещала Маркл.

Minval.az