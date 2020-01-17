Премьер-министр Италии Джузеппе Конте допустил возможность отправки воинского контингента Евросоюза в Ливию.
Об этом сообщает RT со ссылкой на ANSA.
По его словам, силы Европейского союза должны будут заниматься в данной африканской стране поддержанием мира после прекращения военных действий между сторонами, участвующими в конфликте.
«Когда военная опция будет отложена, работа над направлением в Ливию контингента посредничества и мира станет опцией. И мы уже сейчас можем сказать, что мы открыты для этого», — сказал он.