Премьер-министр Италии Джузеппе Конте допустил возможность отправки воинского контингента Евросоюза в Ливию.

Об этом сообщает RT со ссылкой на ANSA.

По его словам, силы Европейского союза должны будут заниматься в данной африканской стране поддержанием мира после прекращения военных действий между сторонами, участвующими в конфликте.

«Когда военная опция будет отложена, работа над направлением в Ливию контингента посредничества и мира станет опцией. И мы уже сейчас можем сказать, что мы открыты для этого», — сказал он.

Minval.az