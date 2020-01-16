Багдад не давал разрешения американским военным возобновлять операции на территории Ирака, заявил пресс-секретарь верховного главнокомандующего иракских вооружённых сил.
Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News Arabia.
Багдад не давал разрешения американским военным возобновлять операции на территории Ирака, заявил пресс-секретарь верховного главнокомандующего иракских вооружённых сил.
Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News Arabia.
Дата: 2020/01/16 23:16
Раздел: Мир
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