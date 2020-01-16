Главы МИД Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании призвали Иран выплатить компенсации родственникам погибших пассажиров украинского самолёта, который был сбит над Тегераном.

«Иран должен провести тщательное, независимое и прозрачное международное расследование и сделать его открытым для стран, чьи граждане погибли при катастрофе… Тегеран должен выплатить компенсации родственникам погибших», — говорится в совместном заявлении министров (цитата по РИА Новости).

Главы МИД также призвали Иран провести тщательное расследование катастрофы.

Minval.az