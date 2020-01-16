США не ставят конкретных сроков введения санкций против Турции из-за покупки у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, однако у Анкары остается все меньше времени для того, чтобы разрешить эти разногласия с Вашингтоном.

С таким заявлением в среду на брифинге для иностранных журналистов выступил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

По его словам, ошибочно было бы считать, что Турции «сошла с рук» покупка российских С-400, так как положения CAATSA (закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций») все еще применяются к Анкаре. Представитель Госдепа отметил, что технически санкции еще не введены, однако Турция уже исключена из программы F-35.

«Урок для других государств заключается не в том, что Турции все сошло с рук, а в том, что именно она потеряла и еще может потерять», — цитирует ТАСС американского дипломата.

Minval.az