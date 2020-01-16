Полиция Египта накануне вечером провела рейд в офисе агентства «Анадолу» (АА) в Каире, в ходе которого без каких-либо обоснований были задержаны четыре сотрудника агентства, в том числе гражданин Турции, передает «Анадолу».

Задержанные увезены в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции ворвались в офис АА примерно в 18:00 по местному времени. Полиция отключила камеры слежения и интернет в офисе.

Обыски в офисе продолжились до утра 15 января. У сотрудников агентства забрали удостоверения личности, мобильные телефоны и компьютеры, пресекли попытки связаться с центральным офисом агентства и членами семей.

Полиция отказалась предоставить какую-либо информацию адвокату каирского офиса АА, который прибыл на место после начала рейда. Адвокат был выдворен из офиса, после чего обыск продолжился.

В полночь полиция отпустила одну из сотрудниц, гражданку Египта. Четырех сотрудников, в том числе одного гражданина Турции продержали в офисе до утра.

Утром полиция увезла их в неизвестном направлении.

В числе задержанных менеджер АА Хилми Балджи, граждане Египта Хусейн аль-Каббани, Хусейн аль-Аббас и сотрудник Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) Абделсалам Мухаммед.

Временный поверенный в делах посольства Турции в Каире Кемалеттин Эруйгур отслеживает ситуацию и прилагает усилия на уровне египетского МИДа.

МИД Турции также прилагает усилия по линии посольства Египта в Анкаре.

Адвокаты АА и посольства Турции в Каире требуют от египетских властей предоставить информацию о местонахождении сотрудников каирского офиса АА. До настоящего времени им не удалось получить данную информацию.

Генеральный директор агентства «Анадолу» Шенол Казанджи потребовал незамедлительного освождения сотрудников агентства.

«Позиция официального Каира в отношении сотрудников СМИ недопустима. Власти Египта должны немедленно освободить сотрудников каирского офиса АА», — сказал Казанджи.

По его словам, АА внимательно отслеживает ситуацию и будет держать вопрос в повестке международной прессы до тех пор, пока не освободят сотрудников турецкого агенства.

Minval.az