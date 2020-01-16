Конституционный суд Турции огласил мотивированное решение, отменяющее блокировку на территории страны интернет-энциклопедии Wikipedia, передает РБК со ссылкой на NTV и Habertürk.

«Решение о блокировании доступа к Wikipedia не соответствовало требованиям демократического порядка», — говорится в итоговом заявлении суда. Конституционный суд постановил, что запрет нарушает свободу выражения мнений.

Интернет-энциклопедия была заблокирована на всей территории Турции в апреле 2017 года. Как поясняло тогда республиканское Управление по информационным и коммуникационным технологиям, блокировка была введена в качестве «административной меры».

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