Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Ливии. Также они коснулись двусторонних отношений и региональных вопросов.
Об этом сообщает TRT.
Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Ливии. Также они коснулись двусторонних отношений и региональных вопросов.
Об этом сообщает TRT.
Дата: 2020/01/15 23:50
Раздел: Мир
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