Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Ливии. Также они коснулись двусторонних отношений и региональных вопросов.

Об этом сообщает TRT.

Minval.az