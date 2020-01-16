Власти Турции не считают, что в ситуации с Ливией все потеряно, однако командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар настроен на продолжение боевых действий, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

«Анкара оптимистична в вопросе развития ситуации в Ливии. Ясно одно: Хафтар не заинтересован в мире, выступает против политического урегулирования и делает ставку на войну», — цитирует слова министра агентство «Анадолу».

По его словам, если столкновения непосредственно затронут ливийскую столицу Триполи, бои могут продолжаться годами, и Ливии будет грозить развал. В связи с этим, подытожил Чавушоглу, крайне необходимо придать импульс политическому процессу по Ливии.

Minval.az