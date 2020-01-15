Президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани «сукиным сыном».

Об этом сообщает The New York Times.

«У большого процента людей нет ног или рук из-за этого «сукиного сына»», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Висконсин. Он добавил, что для американских демократов не имеет значения, что генерал Сулеймани «убил сотни тысяч людей». Вместо этого они планируют начать расследование по поводу того, существовала ли неминуемая угроза из-за его предсмертных планов. При этом президент отметил, что у его оппонентов появились бы вопросы и в случае отказа от ликвидации Сулеймани.

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