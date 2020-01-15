Мальчик по имени Джаганнатха из индийского штата Орисса имеет редкое кожное заболевание — пластинчатый ихтиоз. Ребенку приходится принимать ванну каждый час и каждые три часа смазывать кожу увлажняющим кремом, чтобы облегчить болезненные симптомы, пишет Daily Mail.

Кожа 10-летнего Джаганнатха мало похожа на человеческую, а, скорее, на змеиную. Она высохла, облупилась и напоминает чешую. Мало того, кожа слезает с мальчика каждые шесть недель.

Ребенку тяжело при ходьбе выпрямлять ноги. Он передвигается с трудом, опираясь на палку.

Медики говорят, что пластинчатый ихтиоз не вылечивается, но есть лекарства, которые помогают предотвратить осложнения. Однако отец мальчика работает на рисовой плантации, семья небогатая и на такие медикаменты средств у родителей Джаганнатха нет.

Minval.az