Лондон отказывает Шотландии в праве на второй референдум о возможном отделении региона от Великобритании, сообщил во вторник британский премьер Борис Джонсон в своем письме первому министру Шотландии Николе Стерджен.

«Очередной референдум о независимости будет способствовать продолжению политической стагнации, в которой находится Шотландия на протяжении последних десяти лет», — отметил Джонсон (цитата по «Интерфаксу»).

«Вы и ваш предшественник лично давали обещание, что референдум о независимости 2014 года был «единственный в этом поколении». Народ Шотландии решительно проголосовал за то, чтобы вместе сохранить Соединенное Королевство», — говорится в заявлении Джонсона.

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